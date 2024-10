GUIDONIA – Cane e padrona falciati dall’auto, il Pd: “Sicurezza urgente in via Romana”

In riferimento all’articolo GUIDONIA - Falciati durante la passeggiata: muore il cane, ferita la proprietaria da Emanuele Di Silvio, capogruppo del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Sono anni che i residenti di via Romana, in località le Casette, chiedono con forza l’intervento delle Istituzioni per trovare una soluzione alla pericolosità del tratto di strada dove risiedono.

Ogni giorno per attraversare la strada e raggiungere scuole, comune e mercato i residenti tra i quali anziani e bambini rischiano di essere falciati da auto che sfrecciano a velocità elevate.

Il tratto di via Romana in cui sono stati investiti il cagnolino e la proprietaria

Senza contare le “gare” notturne delle automobili testimoniate da numerosi video girati dai residenti.

È necessaria ed urgente, nonché più rimandabile, l’installazione da parte del Comune di un attraversamento pedonale rialzato che rallenti il traffico veicolare e garantisca un passaggio sicuro ai pedoni”.