SORIANO NEL CIMINO – Tutto pronto per la Sagra delle Castagne

La stagione autunnale, nonostante i primi freddi, non sembra spaventare le sagre e le feste che, ogni fine settimana, popolano paesi e borghi del territorio.

Tra le proposte nei dintorni, non si può perdere la Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, che quest’anno festeggia la sua 57° edizione.

La sagra è divisa in due weekend: 4, 5 e 6, per poi continuare il 10, 11, 12 e 13 ottobre 2024; di seguito il programma per il primo weekend.

Venerdì, dopo una serie di incontri, tra convegni e tavole rotonde, la sagra verrà inaugurata alle 21:30, con la cerimonia d’apertura della manifestazione e la “Benedizione degli Arcieri e Cavalieri – Offerta dei Ceri e Doni alla Chiesa”, presso piazza Vittorio Emanuele II, con ingresso al costo di 3 euro.

Sabato 5 si entra nel vivo della festa grazie alle “bancarelle di Soriano”, mercatino di artigianato, antiquariato, collezionismo e vintage, a partire dalle 9 presso viale Vittorio Emanuele II e piazzale Belvedere.

Alle 10 è prevista l’inaugurazione del monumento al Castagno; alle 11, invece si continua con “Storia, Rievocazione, Giochi da Tavolo” presso la Sala Consiliare in piazza Umberto I.

Il pomeriggio si inizia alle 16, con l’esibizione “Dell’arte della caccia colli uccelli de’ Falconieri”, sempre presso piazza Umberto I, a seguire il convengo “San Francesco e la sua regola. Storia e iconografia del santo Patrono d’Italia”.

La sera, a partire dalle 21:30, doppia esibizione con il Gruppo dei Musici della Contrada Papacqua e del Gruppo Storico Spadaccini del Rione Rocca, presso piazza V. Emanuele II e con ingresso al prezzo di 6 euro.

La domenica mattina si inizia sempre con “Le bancarelle di Soriano”, alle 9, per poi continuare con la Fiera Mercato presso viale Vittorio Emanuele III.

Alle 10, da non perdere l’esibizione dei Giovani Spadaccini del Rione Rocca e dei Giovani Focolieri e Musici della Contrada San Giorgio, mentre alle 10:30, sono previste delle visite guidate per Soriano, tra Storia e Leggenda.

Alle 15, invece, dopo l’assembramento e partenza del Corteo per lo Campo de li Giochi, avrà luogo la disputa de lo Palio delle Contrade, presso il Campo de li Giochi, località Giannotti, con ingresso a pagamento, 5 euro.

Si conclude la manifestazione alle 18 con la proclamazione del vincitore de lo Palio delle Contrade.

(Camilla Nonni)