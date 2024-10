ROCCA SANTO STEFANO – Torna la tavolata del Serpentone, stavolta a pranzo

Per una volta a Rocca Santo Stefano la tavolata del Serpentone sarà apparecchiata a pranzo e non a cena. L’appuntamento è per domenica 6 ottobre a partire da mezzogiorno in piazza.

La festa che mette al centro, anzi a tavola, i sapori locali causa maltempo è slittata dal sabato sera alla domenica a pranzo. Il menu lo stesso: pennette piselli e salsiccia, broccoletti e salsiccia, pizza sorda e ciambellette al vino. Sarà la VI edizione.

L’ultima ha registrato una tavolata di 160 metri. A capotavola, come da tradizione, una simpatica testa di serpente.

“La nostra sagra piace per i prodotti e i piatti squisiti, la location e l’organizzazione dei tavoli. Ne siamo orgogliosi – dice il sindaco Sandro Runieri – Dietro al risultato un grande lavoro di squadra, anche da parte di molti giovani“.