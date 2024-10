Una vita spezzata a 15 anni. Una morte che ha sconvolto una intera comunità.

Il passaggio pedonale di via Roma dove sabato sera Roel Abedini è stato investito da una Dacia Sandero

Roel Abedini, l’adolescente falciato sabato sera sulle strisce pedonali in via Roma, al Bivio di Guidonia, era un ragazzo di grande sensibilità che ha lasciato un segno nella sua breve permanenza nel quartiere di Colle Fiorito, dove era arrivato a dicembre 2023 insieme alla mamma e alle due sorelline (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Da domenica mattina il luogo della tragedia è un pellegrinaggio di amici e compagni di scuola. Mazzi di fiori, dediche e un messaggio.

“Vivi nei cuori della III C 2024”.

Fiori e dediche lasciati da amici e compagni di scuola sul luogo della tragedia

A lasciarlo sono gli ex compagni di classe dell’Istituto comprensivo “Giuliano Montelucci” di Colle Fiorito, adolescenti insieme ai quali aveva studiato per sei mesi fino agli esami di terza media.

Natalia, Asia, Jonathan, sakari, Leonardo, Martina, Leonardo, Gaia, Mariachiara, Valerio, Riccardo, Martina, Roberta, Giorgia, Francesco, Francesco, Sofia, Alessio, Giacomo e Davide: tutti ritratti in una foto di gruppo di fine anno in cui c’era anche Roel.

Dal 10 settembre scorso Roel Abedini frequentava il primo anno presso l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di via Alcide De Gasperi, a Palombara Sabina.

“I compagni e il personale sono rimasti sconcertati alla notizia della tragedia – commenta la Dirigente Scolastica Anna Vicidomini – In un mese Roel si era distinto per la sua estrema sensibilità, un alunno di bella umanità”.

I rilievi effettuati dalla Polizia Locale di Guidonia Montecelio in viale Roma

Intanto continuano le indagini sulla tragica morte del 15enne di origini albanesi.

Gli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Sis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, su delega della Procura di Tivoli, hanno acquisito le immagini di alcune telecamere ubicate in viale Roma, nel tratto maledetto compreso tra le intersezioni con via Cesare Pascarella, nel territorio di Tivoli, e con via Antonio De Curtis, dove ha sede il multisala “The Space” di Guidonia.

Le indagini puntano a chiarire come è stato investito Roel Abedini, se l’illuminazione era sufficiente e se la velocità dell’auto era compatibile col limite massimo consentito dei 50 chilometri orari.

Il 71enne italiano residente a Roma alla guida della Dacia Sandero ha riferito di non aver visto il ragazzo durante l’attraversamento, anche perché indossava abiti scuri.

L’auto è stata sottoposta a sequestro.

Sottoposto all’alcoltest, il pensionato è risultato negativo in entrambi le due rilevazioni obbligatorie: l’uomo è indagato per omicidio stradale e gli è stata ritirata la patente, come previsto dalla legge.