MONTEROTONDO – Il Comune assume un funzionario bibliotecario

Il Comune di Monterotondo ha pubblicato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Funzionario Bibliotecario – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

NORMATIVA DELLA PROCEDURA SELETTIVA

La procedura concorsuale è disciplinata dalle norme del bando, quale “lex specialis”, e sarà espletata con le modalità ed i criteri di valutazione previsti dal “Regolamento comunale delle procedure di concorso, selezione ed accesso all’impiego”, approvato dalla Giunta Comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone con la deliberazione numero 122 del 30 maggio scorso.

Dal bando – CLICCA E LEGGI IL BANDO – emerge che sul concorso non opera la riserva a favore dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della Legge n. 68/99, in quanto il Comune di Monterotondo non è obbligato all’assunzione di persone disabili in quanto rispetta la copertura della quota d’obbligo prevista dall’articolo 3 della medesima legge.

Viceversa, il posto in concorso è riservato prioritariamente agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale, a favore dei quali la legge74/2023 determina un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità.

Tra tali categorie verrà osservato il seguente ordine:

1) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2) riserva di posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017, introdotta dal d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2023.

Conseguentemente se nella graduatoria finale sono eventualmente presenti soggetti idonei appartenenti alle sopra citate categorie si procederà prioritariamente con l’assunzione del volontario delle Forze Armate, mentre la riserva per gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale si applica a scorrimento della graduatoria.

Stando sempre al bando, non è necessario che sia effettivamente assunto un candidato beneficiario della riserva. La formale enunciazione della riserva nel bando di concorso soddisfa la norma e quindi il computo di un posto intero riservato.

MANSIONI

Il neo assunto si occuperà di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi bibliotecari rivolti al pubblico o a categorie determinate di utenti.

Valutazione, incremento e valorizzazione delle raccolte librarie e documentarie e loro organizzazione mediante la catalogazione e indicizzazione.

Organizzazione di attività di promozione dei servizi, di attività culturali, di promozione della lettura, realizzazione di convegni, mostre documentarie, incontri, seminari, laboratori.

Può coordinare e avere la responsabilità dei processi complessivi dell’unità organizzativa di competenza, garantendo adeguati livelli di qualità dei servizi erogati.

È responsabile della correttezza sia formale che sostanziale dell’attività svolta dall’unità organizzativa, se formalmente affidata anche per la rilevanza esterna degli atti adottati, e della integrazione della stessa nei processi complessivi dell’Ente.

REQUISITI SPECIFICI

Possedere uno dei seguenti titoli di studio:

– Diploma di laurea vecchio ordinamento in Lettere, Materie Letterarie, Lingua e Cultura Italiana, Conservazione dei beni culturali, Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo, Geo-grafia, Musicologia, Scienze della cultura, Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali, Storia e conservazione dei beni culturali, Storia, Filosofia, Lingue e civiltà orientali, Lingue e letterature straniere; Lingue, culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo; Lingue e culture dell’Europa Orientale; Lingue e culture europee; Lingue e letterature orientali e titoli equipollenti secondo il vecchio ordinamento;

– Laurea Specialistica (D.M. 509/99 – Classe 5/S) o Laurea Magistrale (D.M. 270/04 – Classe LM-5) in Archivistica e biblioteconomia o titoli equipollenti o equiparati ai Diplomi di Laurea indicati al punto precedente ai sensi del DM 09/07/2009 – Lauree triennali (D.M. 509/99): Lettere (classe 05 e L-10); Beni culturali (classe L-01); Scienze dei beni culturali (classe 13); Storia (classe L-42); Scienze storiche (classe 38); Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (classe 41 e L-43); Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (classe 23 e L-03); Filosofia (classe 29 e L-05); Geografia (classe 29 e L-06); Lingue e culture moderne (classe 11 e L-11); Mediazione Linguistica (clas-se 12 e L-12);

– Lauree diverse da quelle sopraindicate purché al loro conseguimento abbia fatto seguito la frequenza con profitto di almeno una delle seguenti categorie di corsi, con durata minima di un anno: – diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole istituite presso gli Archivi di Stato; – diploma della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università La Sapienza di Roma; – diploma di specializzazione in beni archivistici e librari; – dottorato di ricerca o master universitario di I o II livello in materie attinenti alla biblioteconomia e ai beni librari; – attestato di qualifica professionale di bibliotecario rilasciato da Enti regionali o riconosciuti; – Scuola Vaticana di Biblioteconomia.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto “Funzioni Locali” è costituito da:

– stipendio tabellare (alla data odierna € 23.212.35 lordi annui);

– indennità di comparto (alla data odierna € 622,80 lordi annui);

– 13ª mensilità;

– trattamento economico accessorio se dovuto

– altri compensi o indennità contrattualmente previsti connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa.

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La presentazione della candidatura alla procedura deve essere effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento InPA – disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it secondo le istruzioni ivi specificate.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando di concorso sul Portale Unico del Reclutamento, pertanto entro e non oltre le ore 23:59 del 28.11.2024.