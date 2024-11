GUIDONIA – Mario Lomuscio è il Presidente del Circolo cittadino del Partito Democratico

Martedì scorso, 29 ottobre, il direttivo del circolo del Partito Democratico di Guidonia ha eletto Presidente del circolo cittadino il consigliere comunale Mario Lomuscio, costituito importanti gruppi di lavoro tematici.

“Con profonda responsabilità e convinzione ho accettato tale importante incarico – ha detto Mario Lomuscio – Oggi il nostro comune ed il nostro paese sono governati da forze che si sono riconosciute intorno a partiti e/o ideali di destra ma che non rappresentano interamente il nostro paese – se solo pensiamo a quanti elettori disertano le urne non esprimendo così il proprio pensiero -. Questa è la sfida, ovvero recuperare tutte quelle persone, forze e identità che non partecipano e lo dimostrano non votando.

Questo sarà uno dei miei impegni, attraverso un forte Partito Democratico, un partito vicino ai territori ed al lavoro per costruire una grande coalizione di centro sinistra.

Una proposta da offrire come una valida alternativa per battere i governi di destra”.