La città di Mentana per un mese farà da sfondo a un nuovo film in cui le comparse sono tutte del territorio.

Da lunedì 11 novembre a venerdì 13 dicembre nella città garibaldina iniziano le riprese di “Carmen è partita”, film prodotto da “Altre storie Srl” e diretto da Domenico Fortunato, noto attore teatrale, televisivo e cinematografico già protagonista nelle serie “Gente di mare” e “Il commissario Rex”.

Ieri, giovedì 31 ottobre, con la delibera numero 200 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Benedetti ha concesso alla “Altre storie Srl” il patrocinio gratuito per allestire il set in Centro utilizzando anche spazi di proprietà pubblica: in cambio il logo della Città di Mentana comparirà su tutto il materiale informativo, titoli di testa e titoli di coda del film indicando il Patrocinio del Comune.

Con la delibera numero 200 l’amministrazione comunale concede il patrocinio come riconoscimento del valore dell’iniziativa e prevede l’occupazione temporanea di suolo pubblico a titolo gratuito e l’autorizzazione per riprese cinematografiche e le necessità produttive.

Alcune riprese verranno realizzate in spazi interni alla Biblioteca Comunale e per il film verranno utilizzati alcuni spazi all’interno di Palazzo Borghese dalla data di concessione del patrocinio fino al 9 dicembre.

La società “Altre storie Srl” è inoltre autorizzata a predisporre un Campo base/Parcheggi Mezzi per Camion (Pasino o Ducato) e auto di produzione nello slargo presente in via Giuseppe Garibaldi (adiacente all’ascensore) fino al 6 dicembre.

Inoltre le Automobili di Produzione potranno sostare dall’11 novembre al 6 dicembre nell’area parcheggio di Piazza della Repubblica e parte di Via Roma.

Nei giorni scorsi il regista Domenico Fortunato ha organizzato un casting per girare alcune scene del film scegliendo comparse residenti tra Mentana e Monterotondo, uomini e donne di età compresa tra i 20 e gli 80 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).