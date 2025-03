Promozione, Palombara crolla. Montecelio continua la rincorsa ai playout

Nel Campionato di Promozione Girone B doccia fredda per il Palombara che esce sconfitta per 3 a 1 sul terreno dell’Athletic Soccer Accademy, rimanendo ferma a 25 punti in classifica a soli 3 punti dalla zona retrocessione.

Il Montecelio 1964, penultima in classifica a 22 punti, nella difficile sfida con il Real San Basilio riesce invece ad agguantare un pareggio importante e a rosicchiare un punto sul Palombara Sabina

Oggi le due compagini della Città del Nordest avevano due obiettivi diversi: il Palombara allontanare l’incubo della retrocessione, mentre il Montecelio alimentare la rincorsa alla zona playout.

Il Montecelio grazie al pareggio odierno può continuare a lottare per scavalcare la squadra sabina.

La squadra rosso blu guidata dal Mister Superchi con questa sconfitta si pone in situazione sempre più delicata.

Nessuna delle due formazioni ha voglia di retrocedere in Prima Categoria, pertanto ci si aspettano turni di campionato infuocati nelle prossime settimane.

(Daniele Di Cerbo)