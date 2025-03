TIVOLI – Strade sicure, via libera alla nuova fermata da 195 mila euro sulla Tiburtina

Ora il Comune di Tivoli inizia i lavori per migliorare la sicurezza nel tratto della via Tiburtina Valeria compreso tra l’intersezione con Via Monte Vescovo, dove ha sede il Comando della Polizia Locale, e Via dei Monti Lucretili, in corrispondenza di una fermata Cotral preesistente.

Per questo domani, giovedì 20, e dopodomani, venerdì 21 marzo verrà predisposta la segnaletica verticale ed orizzontale per lavori stradali e verrà apprestata l’area di cantiere per un tratto stradale di circa 110 metri interessati dai lavori di messa in sicurezza.

L’intervento infrastrutturale riguarda la realizzazione di un nuovo stallo di sosta per gli autobus Cotral, esterno all’attuale carreggiata stradale, proprio nel tratto compreso tra Via Monte Vescovo e Via dei Monti Lucretili.