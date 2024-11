Via Tiburtina, carabiniere investe tre vigili urbani: positivo all’alcoltest

Drammatico incidente stradale in via Tiburtina. Il bilancio è di tre vigili urbani feriti in gravi condizioni, ad uno dei quali è stata amputata una gamba.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 20,30 di ieri, mercoledì 6 novembre, all’altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare, dove tre agenti – due donne e un uomo – della Polizia di Roma Capitale del IV gruppo Tiburtino stavano effettuando i rilievi di un incidente.

Un’auto diretta a Roma e condotta da un carabiniere fuori servizio di 30 anni ha travolto gli agenti, urtando violentemente anche la vettura di servizio: tutti e tre ricoverati in codice rosso negli ospedali Sandro Pertini, Policlinico Umberto I e San Camillo di Roma.

Al San Camillo è stato trasportato il vigile in condizioni più gravi, un 25enne che avrebbe tra pochi giorni terminato il periodo di prova, al quale è stata amputata una gamba.

Gravi, ma non in pericolo di vita, anche le colleghe.

Sottoposto all’alcoltest, il carabiniere è risultato positivo.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Settebagni.