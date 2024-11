TIVOLI – Daniele Virgili, raccolta fondi per sostenere le spese mediche del vigile investito

E’ stata lanciata su gofundme una raccolta fondi per aiutare Daniele Virgili, il 25enne di Casal Bellini di Tivoli agente della Polizia di Roma Capitale investito mercoledì sera 6 novembre sulla Tiburtina da una Toyota Yaris condotta da Francesco C., carabiniere di 47 anni risultato positivo all’alcoltest e denunciato per lesioni gravissime e guida in stato d’ebbrezza (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I colleghi della Polizia di Roma Capitale da ieri stanno donando il sangue e oggi hanno aperto la raccolta fondi per sostenere il giovane e la sua famiglia nelle spese mediche e nel lungo percorso di recupero: l’equipe dell’Unità operativa choc e trauma dell’ospedale San Camillo, dove il vigile è tuttora ricoverato in prognosi riservata, è stata costretta ad amputare la gamba sinistra e a sottoporre il ragazzo ad un delicato intervento chirurgico per la ricostruzione della destra.

Pertanto la tragedia gli causerà l’impossibilità di tornare a svolgere il lavoro che tanto amava.

Nel frattempo è stata dimessa dall’ospedale la collega 54enne che mercoledì sera insieme a Daniele Virgili stava rilevando tra un’auto e uno scooter sulla Tiburtina, sotto il ponte del Grande Raccordo Anulare, prima di essere travolti dalla Yaris condotta a tutta velocità da Francesco C., 47enne di origini sarde, brigadiere dei carabinieri in servizio presso il Ros, il Raggruppamento operativo speciale.

Sono considerate buone anche le condizioni della terza collega, una vigilessa di 55 anni, che nell’investimento ha riportato la frattura del malleolo.

Sui Social prosegue il tam tam da parte di amici e dei Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio per sollecitare una donazione al San Camillo Padiglione Antonini Centro trasfusionale, dove è possibile recarsi la mattina dalle 7:40 alle 11:40.