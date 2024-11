FIANO ROMANO – Blitz al ristorante, sequestrati 150 chili di carne e pesce surgelati

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Fiano Romano, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

Secondo un comunicato stampa del Comando Provinciale di Roma, nel corso delle attività, svoltasi nell’arco pomeridiano serale di lunedì 18 novembre, i Carabinieri diretti dal Capitano Carmine Rossi hanno tratto in arresto un 53enne, residente nel comune di Monterotondo, in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa dal Giudice di Tivoli: l’uomo è gravemente indiziato di “maltrattamenti contro familiari” e, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati denunciati 3 uomini; in particolare, un 44enne italiano è stato deferito poiché trovato in possesso, senza un giustificato motivo, di un coltello.

Un 29enne, invece, è stato denunciato poiché gravemente indiziato di appropriazione indebita: il giovane è stato sorpreso a bordo di una autovettura, per la quale, qualche settimana fa, era stata formalizzata denuncia da parte di una ditta di autonoleggio.

Infine, un 31enne albanese, dopo aver avuto un incidente autonomo con la propria autovettura, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti del tasso alcolemico.

Altre 9 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sequestrando 15 grammi circa di hashish, 2 grammi di cocaina ed 1 di marijuana.

Stando sempre al comunicato stampa del Comando Provinciale di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, con il supporto dei colleghi del NAS di Roma, del NIL di Rieti e del Reparto Tutela Agroalimentare di Roma, hanno esteso i controlli anche a 3 attività commerciali di Fiano Romano. In tale circostanza, un ristorante è, a causa di insufficienze igienico sanitarie, è stato sanzionato per un importo complessivo di Euro 4.500, mentre sono stati sequestrati circa 150 chilogrammi di carne e pesce surgelati.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 200 persone e controllato 150 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 2.500 euro; 1 la patente di guida ritirata.