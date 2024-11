TIVOLI – No alla violenza sulle donne, la città si illumina di rosso

La Rocca Pia, il Tempio della Sibilla e altri monumenti e luoghi simbolo della città illuminati di rosso.

Così ieri sera, domenica 24 novembre, Tivoli ha dato il la alla prima delle iniziative previste per oggi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha organizzato vari eventi per sensibilizzare tutta la Cittadinanza.