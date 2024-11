TIVOLI – “Operazione Protetti”, via alle sterilizzazioni gratuite di cani e gatti

Ieri, lunedì 25 novembre, in presenza del Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Tivoli Massimiliano Asquini, dell’incaricato del Sindaco alla Tutela degli animali Antonello Livi e della responsabile del settore istituzionale dell’associazione animalista ALFA OdV, Laura Clementoni, è stato ufficialmente avviato per il comune di Tivoli il progetto delle sterilizzazioni gratuite “Operazione Protetti”, che consentirà ai cittadini, residenti a Tivoli, di sterilizzare gratuitamente cani e gatti.

“La prevenzione di cucciolate indesiderate è indispensabile per dare dignità agli animali che sennò si ritroverebbero a vivere di stenti, in strada o in condizione di abbandono.

Il randagismo che viene generato dall’assenza di sterilizzazione ricade pesantemente sulla salute dei nostri amici a 4 zampe, ma si riversa anche sulla qualità della vita di tutta la cittadinanza poiché aggrava la spesa pubblica”, dichiara Antonello Livi, incaricato al benessere animale del Comune di Tivoli.

A questo progetto, promosso dall’associazione animalista ALFA OdV, possono aderire tutti i cittadini residenti a Tivoli.

I requisiti per aderire alla campagna sono:

– Avere un ISEE inferiore ai 15.000 € se il nucleo è composto da una sola persona oppure un ISEE inferiore ai 25.000 € se composto da più persone.

– Verrà data priorità agli animali di sesso femminile e ai gatti appartenenti alle colonie feline.

“La sterilizzazione è un gesto d’amore verso gli animali – spiega Laura Clementoni, responsabile istituzionale dell’associazione ALFA OdV – protegge la salute degli animali, previene malattie mortali, solleva le femmine da riproduzioni continue ed estenuanti ed evita la nascita di cucciolate fuori controllo, che spesso sono costrette a crescere per strada o all’interno di un canile, esponendo i cuccioli ad una vita di stenti e sofferenze”.

Il randagismo è una piega sociale che ricade su ogni cittadino, poiché non solo causa sofferenza agli animali ma aggrava anche la spesa pubblica “ci auguriamo che presto, nelle nostre strade, non ci siano più animali in difficoltà”, termina il Livi.

L’Amministrazione di Tivoli è molto sensibile al tema animalista e vuole sostenere tutti i cittadini che accudiscono gli animali.

Per aderire al progetto “Operazione Protetti” è necessario compilare il form pubblicato sul sito www.associazione-alfa.org