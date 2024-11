GUIDONIA – Scontro all’incrocio maledetto, il conducente investito: “Salvi per miracolo”

“Siamo salvi per miracolo. Per fortuna indossavamo le cinture, ma se avessimo viaggiato su un’utilitaria non sarei qui a raccontarla”.

A parlare così è Luca Parmegiani, allenatore della squadra Under 18 regionale della “Asd Aniene Calcio”, la società di Tivoli che gioca allo stadio “Stella Mattutina” di via Empolitana.

C’era Luca Parmegiani ieri mattina, domenica 24 novembre, al volante della Suzuki S Cross travolta da una Volkswagen Golf all’intersezione tra via Augusto Bordin e via Maurizio Moris, nel Centro di Guidonia, uno degli incroci più pericolosi della città, teatro di frequenti incidenti stradali (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In auto con l’allenatore di Tivoli c’era il figlio 15enne accanto a lui, mentre sul sedile posteriore erano seduti tre atleti 17enni della squadra Under 18 che ieri mattina allo stadio comunale di via del Campo Sportivo avrebbe dovuto disputare il derby coi cugini del “Guidonia Montecelio 1937 FC”.

Partita rinviata a data da destinarsi proprio a causa del drammatico scontro che ha contato sette feriti, tutti dimessi nella giornata di oggi, fatta eccezione per il figlio 15enne del mister della “Asd Aniene Calcio” tenuto in osservazione all’ospedale “Bambino Gesù” di Roma per un trauma al bacino.

“Attendo gli esiti degli esami di mio figlio”, racconta l’allenatore raggiunto telefonicamente dal quotidiano on line Tiburno.Tv al nosocomio romano.

“Ci stavamo recando allo stadio di Guidonia per la partita – ricorda Luca Parmegiani, nella vita infermiere professionale presso l’Hospice del Medicus Hotel Monte Ripoli di Tivoli – Abbiamo attraversato il passaggio a livello e l’impatto è stato violentissimo: la Golf viaggiava a velocità folle, non si è fermata allo stop ed ha impattato contro il montante tra il sedile anteriore passeggero dove era seduto mio figlio e il sedile posteriore, dove sedeva uno dei miei calciatori.

Mio figlio stava andando in choc, l’ho soccorso immediatamente insieme ad un medico e ci siamo presi cura anche di un altro ragazzo della squadra che stava perdendo coscienza”.

Le ambulanze del 118 hanno trasportato l’allenatore al Policlinico “Agostino Gemelli” e il figlio all’ospedale San Filippo Neri, da dove il 15enne è stato successivamente trasferito al “Bambino Gesù”.

Mentre i calciatori della Under 18 regionale sono stati accompagnati in ambulanza al Policlinico “Umberto I” con traumi alle spalle, al rachide cervicale e alla testa.

Si tratta di un 17enne di Tivoli che gioca come attaccante, di un 17enne di Ciciliano, bomber della squadra, e di un 17enne di Vicovaro, portiere della rappresentativa tra le prime in classifica, la stessa compagine già vincitrice tre anni fa del Campionato provinciale Under 16 e seconda nel Campionato Under 17 nella stagione 2023-2024.

“La Golf correva nel centro abitato e non si è fermata allo stop nonostante sia ben segnalato – sottolinea Luca Parmegiani – Fortunatamente avevo preso la mia auto che è alta e struttura, per cui ha retto meglio al violento impatto.

Ma se fossi uscito con la macchina di mia moglie sarebbe finita molto male, avremmo di sicuro rischiato la vita.

E’ andata bene così, ma mi risulta che a quell’incrocio si registrino frequenti incidenti: credo che gli Enti preposti debbano fare qualcosa”.

Un messaggio di pronta guarigione ai calciatori, al mister e al figlio 15enne arriva da Attilio Nonni, il 50enne di Castel Madama, da 12 anni presidente della “Asd Aniene Calcio”.

“Un ringraziamento al “Guidonia Montecelio 1937 FC” – commenta Attilio Nonni – per essersi resa disponibile al rinvio della partita a causa della gravità dell’incidente. Nel calcio di oggi tanta sportività non è scontata”.