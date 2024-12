VICOVARO – Con la pistola rubata va a spasso sull’auto guidata dall’amico ubriaco

Martedì notte i Carabinieri della Stazione di Vicovaro hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne per detenzione di arma illegale e denunciato in stato di libertà un 65enne per guida sotto l’effetto di alcol.

Secondo un comunicato stampa della Compagnia Carabinieri di Tivoli, i militari dell’Arma durante un servizio di controllo del territorio hanno fermato una macchina con a bordo due uomini, di cui uno con precedenti.

A seguito del controllo, il 46enne è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e serbatoio inserito, contenente 8 proiettili, mentre il 65enne, conducente del veicolo è risultato positivo al test alcolemico.

Nell’immediatezza i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione presso il domicilio del 46enne, rinvenendo ulteriori 26 proiettili del medesimo calibro.

Pertanto, l’arma è stata sequestrata e il 46enne è stato arrestato in flagranza e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo dal Tribunale di Tivoli, come disposto dal Pubblico Ministero di turno.