A notarlo sono stati alcuni passanti al capolinea del bus. Il ragazzino era sotto choc e col volto tumefatto dopo essere stato pestato all’uscita da scuola. E aveva subito così tanti pugni da dover essere trasportato all’ospedale.

E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 10 dicembre, a Tivoli.

La vittima è un 14enne italiano, studente dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri “Enrico Fermi” di Via Acquaregna, davanti al quale è avvenuta l’aggressione.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Tivoli.

L’AGGRESSIONE IN VIA EMPOLITANA ALL’USCITA DA SCUOLA

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno, il 14enne è stato aggredito e malmenato all’uscita dall’Istituto scolastico verso le ore 14 in via Empolitana. Nonostante i calci e i pugni subiti, lo studente picchiato ha raggiunto largo Giuseppe Saragat, sede del capolinea dei bus da dove avrebbe poi raggiunto la sua abitazione in un Comune dell’hinterland tiburtino.

Il volto tumefatto non è passato inosservato agli altri passeggeri che lo hanno soccorso allertando il numero unico per le emergenze 112. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Tivoli.

L’INTERVENTO DELLA POLIZIA E IL TRASPORTO IN OSPEDALE

I poliziotti si sono subito resi conto della situazione, per questo hanno informato la famiglia del 14enne che successivamente è stato trasportato in ambulanza accompagnato dal padre al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista”.

Sottoposto a visita e radiografie, i sanitari hanno accertato una frattura scomposta delle ossa nasali, , una ferita al volto, contusioni multiple allo zigomo e al sopracciglio dimettendolo con una prognosi di 15 giorni.

PESTATO DA UN COETANEO E ACCERCHIATO DA UN GRUPPO

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano Tiburno.Tv, a pestare il 14enne in via Empolitana sarebbe stato un altro minorenne, mentre altri coetanei in cerchio hanno assistito alla scena.

Nel caso in cui i genitori dello studente sporgessero denuncia, saranno gli agenti del Commissariato di Tivoli ad accertare la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità, ma soprattutto se il 14enne è stato vittima di bullismo.

DIECI GIORNI PRIMA UN ALTRO MINORENNE AGGREDITO DAL BRANCO

L’episodio di ieri pomeriggio non è il primo atto di violenza tra minorenni in via Empolitana, una delle strade centrali di Tivoli. Domenica primo dicembre ad essere aggredito era stato un 15enne romeno residente a Percile, borgo di 200 abitanti a mezz’ora da Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, verso le 18,50 il minorenne sarebbe stato colpito a pugni e calci da un gruppo di circa 20 adolescenti.

Pare che poco prima il 15enne romeno abbia urtato una ragazza del gruppo di aggressori e che tra i due sia nato uno screzio, per questo gli amici della minore avrebbero voluto vendicare l’affronto. In questo caso sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Anche per il 15enne è stato necessario il trasporto al pronto soccorso del “San Giovanni Evangelista” per le botte prese: la prognosi è di 10 giorni.