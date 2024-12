La Polizia Locale di Tivoli sarà dotata dell’etilometro. Lo stabilisce la determina numero 3546 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 17 dicembre dal Comandante del Corpo Antonio D’Emilio.

Con l’atto viene affidata la fornitura dell’attrezzatura alla “Recom Industriale Srl” di Genova per una somma complessiva pari a 8.357 euro, considerata economicamente vantaggiosa.

L’acquisto dell’etilometro e dei relativi accessori fa seguito alla riscontrata necessità per il Corpo di Polizia Locale di essere dotato di adeguate attrezzature e dispositivi tecnologici idonei a verificare il rispetto della normativa inerente il Codice della Strada, in particolare per contrastare il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.