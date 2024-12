TIVOLI – Hashish e marijuana, Faro fiuta il carico di droga in autostrada

Quando i poliziotti lo hanno fermato, devono essere stati investiti dall’odore inconfondibile. Ma a stanare il carico e incastrare il corriere è il fiuto di Faro, cane antidroga della Polizia di Stato,.

Così gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara hanno arrestato un ventenne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato ha sequestrato 13 chili tra hashish e marijuana

Secondo un comunicato stampa diffuso dalla Questura di Roma oggi, venerdì 20 dicembre, l’arresto è avvenuto in corrispondenza dell’uscita “Tivoli” dell’autostrada A24 Roma-L’Aquila.

Ad insospettire i poliziotti sono state le manovre del conducente che, alla vista della pattuglia, aveva rallentato repentinamente la marcia nei pressi del casello di Villa Adriana.

Dopo averlo fatto accostare per procedere ad un controllo di polizia, gli agenti hanno fin da subito avvertito un forte odore associabile, presumibilmente, a sostanza stupefacente nascosta all’interno dell’abitacolo.

È stato Faro ad individuare il punto esatto, tra i sedili, in cui il pusher aveva effettivamente occultato 218 panetti di hashish – pari ad un peso complessivo di 11 chilogrammi – rigorosamente confezionati con carta riportante un noto marchio di cioccolata. Sempre nello stesso “nascondiglio”, i poliziotti hanno poi rinvenuto altri 2 chili di marijuana e 16.865 euro in contanti in banconote di diverso taglio.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.