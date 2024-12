PALOMBARA SABINA – Caditoia e fogna rotte da 4 mesi, sos dei residenti

“E’ iniziata con delle infiltrazioni di acqua in un locale cucina sottostante la strada, per questo è stata installata una pompa. Era settembre, sono trascorsi 4 mesi e qui non si è più visto nessuno”.

E’ l’appello lanciato alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv dai residenti in via dei Sabini, strada del Centro storico di Palombara Sabina.

Secondo il racconto degli abitanti, a settembre è stata scoperta una rottura nel pozzetto di raccolta delle acque meteoriche ubicato all’altezza del civico 31 di via dei Sabini, per cui è stato richiesto l’intervento di Acqua Pubblica Sabina S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rieti (ATO3 Lazio Centrale).

“Gli operai – raccontano i residenti – hanno intercettato un’infiltrazione di acqua in un locale sottostante al pozzetto che è stato chiuso coi mattoni.

Contestualmente è stata installata una pompa che in caso di pioggia abbondante dovrebbe far defluire l’acqua piovana.

Sotto il pozzetto ci passa anche la tubazione per la raccolta delle acque nere, così Aps ci aveva annunciato che avrebbe fatto intervenire anche un ingegnere strutturale”.

“In realtà – proseguono gli abitanti di via dei Sabini – da settembre ad oggi non è più venuto nessuno a controllare se la pompa funziona, se il pozzetto e non si rischi di allagare i locali adiacenti al pozzetto.

Da 4 mesi nessuno non si è preoccupato di controllare la situazione: facciamo questo appello pubblico sperando che Aps o il Comune di Palombara Sabina abbiano la pazienza di venire a controllare innanzitutto se funziona e poi di riparare il guasto per riportare tutto alla normalità”.