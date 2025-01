FONTE NUOVA – Guidano col telefono in mano: multa e patente ritirata per 3 automobilisti

Tre erano impegnati con una mano a telefonare e a chattare, mentre con l’altra guidavano.

Altri due, invece, si sono messi al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

E’ in parte il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Fonte Nuova, organizzato dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo nell’arco pomeridiano serale di venerdì scorso 17 gennaio.

Si tratta di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

Secondo un comunicato stampa del Comando Provinciale di Roma, i primi a finire nella rete dei militari diretti dal Capitano Carmine Rossi sono stati un 20enne e un 49enne, entrambi sorpresi alla guida delle proprie autovetture in stato di ebrezza alcolica.

In particolare, il più giovane, a seguito di accertamenti, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dal Codice della Strada, mentre il 49enne si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento.

Entrambi sono stati denunciati Procura di Tivoli per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, mentre per il 49enne è scattata l’ulteriore denuncia poiché trovato in possesso, senza alcun giustificato motivo, di un coltello.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, è stato un altro 21enne che i carabinieri hanno denunciato poiché trovato alla guida del proprio veicolo con al seguito, senza alcun giustificato motivo, di un coltello a serramanico.

Infine, altre 7 persone sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sequestrando complessivamente ulteriori 10 grammi di hashish e 1,5 grammi di cocaina.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 250 persone e controllato oltre 200 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al Codice della strada per oltre 5.000 euro.

Sei le patenti di guida ritirate, tra cui 3 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, in quanto i conducenti sono stati sorpresi alla guida del proprio veicolo mentre facevano uso del telefono cellulare.

Lo scorso 14 dicembre, infatti, è entrata in vigore la Legge 177/2024 con la quale sono state apportate alcune novità legislative anche in tema di utilizzo dei cellulari mentre si è alla guida di un veicolo; per i 3 uomini è scattata la sanzione di Euro 250, nonché la sospensione della patente per un periodo minimo di 15 giorni fino ad un mese; sarà ora il Prefetto di Roma a stabilire l’esatta durata del provvedimento di sospensione.