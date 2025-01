FONTE NUOVA – Lettere immaginarie di chi ha vissuto l’Olocausto: studenti protagonisti del Giorno della Memoria

Questa mattina, lunedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, si è svolto l’evento commemorativo “Voci dal silenzio: letture e storie per non dimenticare”, ideato e promosso dalla Biblioteca Comunale “Salvatore G. Vicario” e dal Comune di Fonte Nuova.

L’iniziativa, pensata per ricordare le vittime della Shoah, ha coinvolto attivamente gli alunni delle scuole del territorio, offrendo loro un’esperienza educativa e toccante.

L’apertura dell’evento è stata affidata al Commissario Straordinario Dottor Filippo Santarelli, che ha sottolineato il ruolo fondamentale della legislazione italiana e della Costituzione nella lotta contro qualsiasi tipo di discriminazione e l’importanza di preservare la memoria storica per le generazioni future.

Successivamente, è intervenuta la Responsabile della Biblioteca Comunale, Dottoressa Serena Piergotti, che ha messo in evidenza l’importanza di valori universali come il rispetto, la tolleranza e la conservazione della memoria storica.

La Dottoressa Piergotti ha sottolineato come ricordare serva a impedire il ripetersi di tragedie simili, rafforzando nei giovani una consapevolezza critica e responsabile.

Le letture di brani tratti da opere fondamentali come “Se questo è un uomo” di Primo Levi e “Il diario di Anne Frank” sono state eseguite dai Volontari del Servizio Civile Universale, che hanno saputo emozionare gli alunni, sensibilizzandoli su temi cruciali come la Shoah e il valore del ricordo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva delle scuole del territorio, Pirandello, Pertini e De Filippo, con gli studenti che hanno contribuito al laboratorio creativo “Una lettera dal passato”.

In questa attività, i ragazzi hanno scritto lettere immaginarie dal punto di vista di chi ha vissuto gli orrori della Shoah.

Alcune di queste lettere, intense e commoventi, sono state lette durante l’evento.

I pensieri scritti dagli alunni sui cartelloni a loro disposizione e le lettere immaginarie costituiranno la mostra temporanea intitolata “Caro amico ti scrivo”, visitabile presso la biblioteca per i prossimi sette giorni.

“L’evento – scrive in una nota l’amministrazione comunale di Fonte Nuova – ha confermato l’importanza della biblioteca comunale non solo come luogo di cultura, ma anche come promotore di iniziative educative che stimolino la consapevolezza storica e il dialogo tra le generazioni.

Un ringraziamento speciale va ai Dirigenti Scolastici, ai docenti, agli studenti e ai volontari del Servizio Civile Universale, il cui contributo è stato determinante per il successo della giornata”.