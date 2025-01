TIVOLI – Nell’ex Ghetto ebraico inaugurata la prima pietra d’inciampo

E’ stata inaugurata stamane, lunedì 27 gennaio, la prima Pietra d’Inciampo nella città di Tivoli.

A Tivoli inaugurata la prima pietra d’inciampo in memoria delle vittime dell’Olocausto

La cerimonia, tenutasi in occasione del Giorno della Memoria, in vicolo dei Granai, (già Vicolo dei Giudei), nell’ex ghetto dove fino a non molto tempo fa vivevano ancora tiburtini ebrei., alla presenza del sindaco Marco Innocenzi, di rappresentanti della Polizia Locale, dell’Arma dei Carabinieri e delle scuole.

“Questa commemorazione – ha detto il sindaco Marco Innocenzi – vuole essere anche una chiamata ed un invito alle nuove generazioni, affinché possano comprendere, sentire e custodire il ricordo di ciò che è accaduto.

Come scrisse Anna Frank: “le persone devono essere libere di vivere come vogliono”.

Dobbiamo fare in modo che questi principi di libertà, di uguaglianza e di rispetto siano trasmessi ai giovani, affinché possano esserne consapevoli e preservare una società giusta e democratica.

Solo attraverso il loro coinvolgimento potremo davvero mantenere viva la Memoria e costruire un futuro migliore”.

L’Assessora Erika Osimani e il sindaco Marco Innocenzi

L’Assessora Erika Osimani ha premiato gli alunni dell‘Istituto Comprensivo “Tivoli V”, autori della frase incisa sulla pietra d’inciampo “Dove la sofferenza parlò, la libertà tacque” per non dimenticare le vittime dell’Olocausto e per rinnovare l’impegno a contrastare ogni forma di odio.

Le pietre d’inciampo sono piccoli blocchi quadrati di pietra ricoperti di ottone inventate dall’artista tedesco Gunter Demnig che ne ha posate oltre 75 mila nella maggior parte dei paese europei, più di mille delle quali in Italia: le prime furono posate a Roma nel 2010 e successivamente in varie città.

L’Assessore Erika Osimani ha partecipato inoltre alla presentazione del film “Figli del destino” presso le Scuderie Estensi, dove sono stati organizzati due giorni – oggi e mercoledì 29 gennaio – dedicati alla sensibilizzazione degli studenti e dei Cittadini sempre in occasione del Giorno della Memoria.

Oggi pomeriggio alle ore 16:00 è previsto l’incontro con Maurizio Gordiani, figlio adottivo di Otto Frank, per una discussione sul tema dell’Olocausto e delle sue implicazioni storiche.



Alle ore 17:00 una nuova proiezione del film “Figli del destino”, dedicata alle scuole.



Il programma di Mercoledì 29 gennaio:



– Ore 9:30 – 10:00: Saluti istituzionali.



– Ore 10:00 – 12:00: Spettacolo teatrale “Anna Frank. Sound.” dedicato alle scuole. Realizzato dalla compagnia Ariadne, lo spettacolo offre una rivisitazione della storia di Anna Frank.



– Ore 12:00 – 13:00: Dibattito intitolato “Teatro e società contemporanea”.



– Ore 17:00 – 19:00: Replica dello spettacolo teatrale “Anna Frank. Sound.”



– Ore 19:00 – 20:00: Dibattito “Teatro e società contemporanea”.

L’ingresso è gratuito.



L’obiettivo è far conoscere ciò che è successo alle nuove generazioni affinché nulla di simile possa accadere di nuovo.