TIVOLI - Rallenta per le buche, operaio aggredito e rapinato

Procedeva a passo d’uomo per evitare possibili danni all’auto e avrebbe invitato i conducenti incolonnati a sorpassarlo. Ma si è ritrovato quattro balordi addosso, scesi da due vetture diverse per picchiarlo e derubarlo.

Secondo il quotidiano “Il Messaggero”, il fatto sarebbe accaduto giovedì mattina 20 marzo in via Cesurni, a Tivoli, la strada che dalla via Tiburtina conduce fino alla zona residenziale costruita abusivamente sui terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito.

Verso mezzogiorno la vittima, un 31enne operaio addetto alla raccolta differenziata dei rifiuti, aveva appena terminato il turno di lavoro e tornava in auto verso casa.

Dietro di lui alcuni colleghi su altri veicoli che hanno assistito alla scena.

Due auto, una delle quali con la targa prova, avrebbero tampinato la vettura del 31enne prima di sorpassarla nei pressi dell’incrocio tra via Cesurni e via Tiburtina.

A quel punto dalle due vetture sarebbero scesi 4 uomini, uno dei quali si sarebbe avvicinato al finestrino lato conducente per sferrargli un pugno al volto rompendogli gli occhiali.

Un altro balordo si sarebbe invece introdotto nell’abitacolo dallo sportello del passeggero e minacciando il 31enne con un coltello si sarebbe fatto consegnare 100 euro contenuti nel portafogli.

I 4 sarebbero infine risaliti in auto per fuggire in direzione Tivoli.

Sul caso indagano i carabinieri. Al vaglio dei militari il racconto fornito da tre testimoni e un video in cui sarebbe ritratta una delle auto degli aggressori.