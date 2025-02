GUIDONIA – Tpl verso il cimitero e il distretto sanitario: rassicurazioni ai cittadini

Da Valentina Torresi, Assessora al Bilancio, Finanze, Trasporti e Fondi sovracomunali e Agricoltura della Città di Guidonia Montecelio, e da Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, riceviamo e pubblichiamo:

“Non si fermano i lavori per il miglioramento del servizio di TPL per Guidonia Montecelio, in risposta continua alle istanze che arrivano dalla cittadinanza.

Cominciamo con le rassicurazioni: il collegamento con il Cimitero viene coperto da una linea specifica, la 5/E, appositamente pensata per collegarlo, in particolare al mattino, con varie circoscrizioni attraverso una corsa sia per l’andata che per il ritorno.

E ricordiamo anche che tutte le corse che vanno verso Montecelio hanno una fermata obbligata nei pressi del camposanto, nello specifico le linee 5 e 5/B. Stiamo comunque analizzando l’implemento del servizio nei giorni festivi, per consentire ai cittadini di poter usufruire del TPL anche in occasioni particolari.

Allo stesso modo, comunichiamo che la sede ASL di Via dei Castagni, la stessa è servita dalle linee 1, 5, 5/D e 5/E che la collegano con quasi tutte le circoscrizioni del comune.

Si sono anche aperte le interlocuzioni per predisporre una linea di collegamento Asl – Colleverde.

Questi sono soltanto gli ultimi passi dell’operato che stiamo portando avanti sui trasporti pubblici cittadini, un’azione che comprende anche il monitoraggio per una eventuale prossima sistemazione/ripristino delle pensiline: invitiamo come sempre i cittadini a segnalare determinate esigenze, affinché il servizio TPL sia sempre adeguato alle necessità delle persone che se ne servono giornalmente”