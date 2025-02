TIVOLI – Marito ubriaco picchia la moglie, arrestato dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Tivoli hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino romeno di 45 anni, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Nella notte di mercoledì i militari, a seguito di una richiesta di aiuto indirizzata al NUE 112, sono intervenuti in Tivoli poiché un uomo di 45 anni, in stato di alterazione da assunzione di alcol, aveva aggredito la moglie, cittadina rumena 46enne per futili motivi.

A seguito delle violenze subite, la donna veniva trasportata in Ospedale e dimessa con 7 giorni di prognosi.

Si è trattato dell’ennesimo episodio di violenza subito dalla donna, ma mai denunciato, dove il tempestivo intervento dei militari ha scongiurato il peggio.

I Carabinieri, infatti, hanno immediatamente attivato le procedure del “Codice Rosso”, ed hanno arrestato il 45enne che, a seguito delle formalità di rito è stato condotto presso le aule del Tribunale di Tivoli per la celebrazione del rito direttissimo.