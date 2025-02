CAMPAGNANO – Esplode la bombola di Gpl, abitazione distrutta

Dramma a Campagnano di Roma, dove nella serata di ieri, mercoledì 19 febbraio, un’abitazione è stata distrutta nell’esplosione dovuta a Gpl.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei vigili del fuoco, il fatto è accaduto verso le ore 21.20 in Via Monte Cuculo, 14.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco e il CRRC, il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico, oltre al Team Urban Search And Rescue (USAR) specializzato per le attività di soccorso in presenza di macerie, derivate da eventi sismici ed esplosioni, ed il Capo Turno Provinciale con il Funzionario di Servizio.

L’ esplosione ha coinvolto anche parte del civico 12.

Una persona che si trovava all’interno dell’abitazione coinvolta dall’esplosione è uscita autonomamente ed è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale Gemelli dal personale del 118.

I vigili del fuoco hanno estratto vivi anche 2 cani.

L’intervento è terminato verso l’una di notte.