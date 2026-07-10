GUIDONIA – “New Voice Talent On Tour” al Parco dei Frutti

Dopo il grande successo della serata inaugurale del 21 giugno, ospitata presso il Parco Lotti Antonelli di Piazza Enrico Riziero Galvaligi a Tivoli Terme e caratterizzata da una straordinaria partecipazione di pubblico, il New Voice Talent On Tour, organizzato dall’Alberone Eventi APS, torna con il secondo appuntamento del suo viaggio alla scoperta dei talenti del territorio.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 luglio, presso GIO’ Food-Drink-Eventi – Parco dei Frutti di Guidonia, dove 18 concorrenti si sfideranno davanti al pubblico e alla giuria per conquistare uno dei tre posti disponibili per la finalissima del 30 aprile 2027, che si svolgerà in Piazza San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia.

Anche in questa seconda tappa saranno selezionati due finalisti dalla giuria tecnica e un finalista attraverso il voto del pubblico, formula che sta riscuotendo grande entusiasmo e coinvolgimento.

Nella prima tappa hanno già conquistato la finale:

Giada Carrubba , scelta dalla giuria tecnica;

, scelta dalla giuria tecnica; Chiara Orlando , scelta dalla giuria tecnica;

, scelta dalla giuria tecnica; Marta Colantoni, vincitrice della votazione popolare.

A valutare le esibizioni sarà una giuria composta da professionisti di grande esperienza:

Alessandra Filippi , cantante, scrittrice, docente di canto moderno e lirico e Vocal Coach, da anni impegnata nella formazione vocale e artistica di numerosi interpreti.

, cantante, scrittrice, docente di canto moderno e lirico e Vocal Coach, da anni impegnata nella formazione vocale e artistica di numerosi interpreti. Luca Bontempi , cantante, musicista, Vocal Coach e direttore artistico, con una lunga esperienza nel mondo della musica e dello spettacolo.

, cantante, musicista, Vocal Coach e direttore artistico, con una lunga esperienza nel mondo della musica e dello spettacolo. Claudio Germanò, da oltre trent’anni nel gruppo radiofonico RDS – Radio Dimensione Suono e oggi conduttore su Casa Radio di un programma dedicato agli artisti e ai cantautori emergenti.

Il pubblico potrà assistere anche a momenti di spettacolo che renderanno ancora più ricca la serata. Si esibirà la Bambolea Dance School di Guidonia con una coinvolgente coreografia di salsa. Ospite speciale sarà Sofia Composto, vincitrice del New Voice Talent 2026, che tornerà sul palco interpretando uno dei suoi brani. Spazio anche alla cultura con la partecipazione del poeta Paolo Cordaro, che proporrà alcune delle sue poesie.

A condurre la serata saranno ancora una volta Fabio Proietti e Silvia Proietti, che nella prima tappa hanno conquistato il pubblico grazie a una conduzione brillante, spontanea e coinvolgente, capace di alternare momenti di emozione, simpatia e leggerezza. Un’intesa sul palco che ha ricevuto numerosi apprezzamenti da parte degli spettatori e degli addetti ai lavori. Anche per questo secondo appuntamento accompagneranno concorrenti e pubblico in una serata ricca di musica, spettacolo, ospiti e tante sorprese.

«Ho voluto fortemente questo progetto fin dal primo momento e ci ho creduto profondamente – dichiara il presidente dell’Alberone Eventi APS, Fabio Proietti – Il New Voice Talent On Tour è un’idea che ho immaginato e portato avanti con determinazione, ma che oggi è diventata realtà grazie al prezioso lavoro di squadra dei soci e dei volontari della nostra associazione, che con passione dedicano tempo ed energie alla riuscita di ogni manifestazione.

Il nostro obiettivo non è soltanto organizzare un concorso canoro, ma promuovere e valorizzare l’arte in tutte le sue forme. Crediamo che la musica, così come la pittura, la danza, la poesia e ogni espressione artistica, rappresentino un patrimonio culturale da sostenere e da mettere a disposizione della comunità.

È questa la missione che guida Alberone Eventi APS e che continueremo a perseguire con entusiasmo, offrendo opportunità concrete agli artisti e regalando al pubblico, eventi di qualità.

Il grande successo della prima tappa ci ha dato la conferma che siamo sulla strada giusta.

Per questo invito tutti a partecipare al secondo appuntamento del tour: sarà una serata ricca di emozioni, spettacolo e condivisione, perché crediamo che l’arte abbia la straordinaria capacità di unire le persone e di creare momenti indimenticabili».

Il tour proseguirà poi con altri due appuntamenti:

1° agosto , al Parco Fiore – Parco G.M. Cutuli di Villanova di Guidonia;

, al di Villanova di Guidonia; 17 settembre, all’interno della Festa della Beata Vergine Maria di Loreto a Guidonia.

Il New Voice Talent On Tour continua così il suo percorso di promozione della musica e di valorizzazione dei talenti emergenti, offrendo ad artisti di tutte le età la possibilità di esibirsi davanti a una giuria qualificata e a un pubblico sempre più numeroso.

L’ingresso alla manifestazione è libero.

L’Alberone Eventi APS invita tutta la cittadinanza a partecipare e a sostenere i protagonisti di questa nuova tappa del tour, vivendo una serata all’insegna della musica, dell’arte e delle emozioni.