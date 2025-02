A24: chiuse Complanare Ovest e uscite Ponte di Nona e Settecamini

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22:00 del 20 febbraio alle ore 06:00 del giorno successivo sarà chiusa al traffico la Complanare Ovest (in direzione Roma Centro) per il traffico proveniente da Lunghezza/Barriera di Roma Est fino a Settecamini.

Nell’ambito di detto provvedimento risulteranno interdette le uscite tanto dello Svincolo di Ponte di Nona quanto dello Svincolo di Settecamini presenti all’interno della Complanare ovest.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, tutti i veicoli provenienti da Lunghezza/Roma Est e diretti verso la viabilità ordinaria di Ponte di Nona o di Settecamini potranno uscire dall’autostrada A24 allo svincolo di Lunghezza e usufruire della Via Collatina o Tiburtina. Inoltre, il traffico proveniente da Lunghezza/Roma Est sarà deviato sulla carreggiata centrale dell’autostrada A24 e potrà accedere alla Complanare ovest prima dello svincolo del GRA.