Per ammirarla arrivano i turisti da tutto il mondo. D’altronde, è la seconda in Italia dopo quella delle Marmore.

Eppure, c’è chi ha scambiato la nuova Cascata Grande di Villa Gregoriana per una pattumiera.

Sopra, un primo piano dei rifiuti accatastati; sotto, un’immagine da lontano

Da settimane, infatti, il panorama mozzafiato è inquinato da una montagna di sacchetti di rifiuti accatastati in un terreno di proprietà privata a circa 20 metri dalla cascata.

Pare che nel corso dei mesi gli “zozzoni” di turno in transito lungo via Quintilio Varo si siano specializzati nel lancio del sacchetto oltre la recinzione fino a creare una montagna di rifiuti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, è andata così fino alla scorsa settimana, quando la discarica è stata scoperta dalle Guardie Zoofile dell’Accademia Kronos Valle Aniene durante un controllo zoofilo.

In particolare le Guardie Zoofile erano intervenute su segnalazione per il recupero di un cinghiale in difficoltà e, una volta salvato il suino, si sono ritrovate davanti a centinaia di sacchetti pieni di rifiuti domestici, oltre ad abiti, cartoni, stendini e perfino una lavatrice.

A quel punto, le Guardie Zoofile dell’Accademia Kronos Valle Aniene, in qualità di pubblici ufficiali, si sono immediatamente attivate per il rintraccio del proprietario, un uomo che non vive stabilmente in città.

Una volta contattato, il proprietario si sarebbe reso disponibile a bonificare l’area a proprie spese e a presentare denuncia contro ignoti presso le Autorità preposte.