Trasporto pubblico, lunedì scioperano bus e metro

Lunedi 24 febbraio trasporto pubblico locale a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb in risposta alle nuove regole sulle fasce di garanzia nel trasporto ferroviario che limiterebbero il diritto allo sciopero dei lavoratori.

A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati.

Il servizio sarà regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Possibili disagi anche per le attività dello sportello al Pubblico di Roma Servizi per la Mobilità, in via Silvio D’Amico 38, e per il Contact Center 06/57003.

Anche il fine settimana si annuncia durissimo per i trasporti e per tutti quegli utenti che si affidano ai mezzi pubblici.

Dalle 21 di domani, sabato 22 febbraio, fino alla stessa ora di domenica 23 febbraio, è indetto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore che coinvolge il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Anche nel Lazio, quindi, saranno a rischio i treni regionali, intercity e alta velocità.