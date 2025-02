GUIDONIA – Alzheimer, mozione del Pd per mantenere l’assistenza domiciliare

In riferimento all’articolo TIVOLI – Alzheimer, la Asl garantisce l’assistenza domiciliare ai pazienti, da Emanuele Di Silvio, Capogruppo PD al Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Ho appena depositato, nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio, una mozione per chiedere il ripristino e il mantenimento del servizio di Assistenza Domiciliare Alzheimer (ADA), attualmente sospeso dalla ASL Roma 5 a partire dal 1° agosto 2024, con il blocco delle nuove prese in carico e la dimissione di alcuni pazienti già assistiti.

L’ADA, attivo dal 2017 e gestito dalla Cooperativa OSA, è un servizio fondamentale per le persone affette da demenza lieve e moderata, garantendo assistenza qualificata tramite operatori socio-sanitari (OSS) e terapisti occupazionali. Il programma, basato su un approccio non farmacologico, permette il mantenimento delle capacità residue dei pazienti e riduce il carico assistenziale delle famiglie.

Con un costo di circa 43 euro al giorno per paziente, l’ADA rappresenta una soluzione efficace ed economicamente sostenibile. La sua sospensione non solo mette a rischio il benessere di 177 pazienti assistiti nei sei Centri di Assistenza Domiciliare (CAD) della ASL Roma 5, ma anche 102 posti di lavoro tra operatori e terapisti.

La mozione chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale di intervenire presso la Regione Lazio affinché venga garantita la continuità del servizio di Assistenza Domiciliare Alzheimer (ADA) per i pazienti residenti nel Comune di Guidonia Montecelio e di inviare una nota ufficiale alla ASL Roma 5 per ribadire che il servizio ADA è di esclusiva competenza delle Aziende Sanitarie Locali e non rientra tra le funzioni comunali”.