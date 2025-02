TIVOLI – Case popolari, assegnato l’alloggio al primo in graduatoria

Tra le nuove 34 istanze pervenute nel secondo semestre 2023, otto erano state escluse dalla nuova graduatoria ( CLICCA E LEGGI L’ELENCO DEGLI ESCLUSI ).

In particolare, 4 per carenza del requisito della residenza triennale nel territorio comunale, una in quanto non residente , un’altra per non aver allegato il documento di identità , le ultime due per aver presentato documentazione non idonea a variare il punteggio già acquisito.