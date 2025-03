GUIDONIA – Branco aggredisce un passante: i cani randagi vagano ancora

Da Emanuele Di Silvio, Consigliere comunale del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“A distanza di oltre tre mesi dalla mia segnalazione ufficiale inviata tramite PEC il 20 novembre 2024, la presenza di un branco di cani randagi in via dell’Albuccione continua a rappresentare un serio rischio per la sicurezza pubblica. Nonostante le richieste di intervento rivolte all’ASL RM5, alla Polizia Locale e all’Amministrazione Comunale, la situazione resta irrisolta.

Il pericolo non è più solo teorico: lo scorso 30 ottobre, un ragazzo è stato morsicato e trasportato al pronto soccorso per le ferite riportate. Un episodio grave, che avrebbe dovuto richiedere un’azione immediata e risolutiva da parte delle autorità competenti.

Nonostante le segnalazioni e le proteste dei cittadini, ad oggi non è stato adottato alcun provvedimento concreto per mettere in sicurezza l’area.

L’ASL RM5, responsabile della gestione del randagismo, è intervenuta ma senza trovare una soluzione efficace. È inaccettabile che il problema venga sottovalutato, mentre il rischio per i residenti resta altissimo.

È necessario un intervento immediato e risolutivo per garantire la sicurezza dei cittadini e il benessere degli stessi cani”.