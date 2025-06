MONTEROTONDO - “Il funerale degli alberi”: cittadini in piazza contro gli abbattimenti

L’appuntamento è per dopodomani, mercoledì pomeriggio 2 luglio, alle ore 18:30 davanti alla Biblioteca comunale Angelani.

Partirà da lì la protesta dei cittadini di Monterotondo contro il recente abbattimento di alcuni alberi in Piazza Martiri della Libertà.

Il flashmob è promosso dall’Associazione “Centro Storico in Movimento”, che pochi anni fa riuscì a far modificare un altro progetto di ‘riqualificazione’ della così detta Circonvallazione di Monterotondo che prevedeva l’abbattimento di 32 alberi di oltre 50 anni.

Stavolta al fianco dell’Associazione “Centro Storico in Movimento” presieduta da Gianluca Pirozzi c’è il Gruppo Attivo della sezione Aniene e Monti Lucretili di Italia Nostra Associata al Coordinamento Nazionale No Degrado e Malamovida.

“Alberi adulti, sani, sono stati abbattuti in Piazza Martiri della Libertà – scrivono i promotori del flashmob in un comunicato stampa – Un gesto grave, che lascia un vuoto non solo nel paesaggio, ma anche nel senso civico della nostra comunità.

Per questo vi invitiamo a partecipare a un’azione simbolica, civile, silenziosa ma piena di significato: una breve processione funebre per ricordare ciò che è stato tolto e affermare con forza che un’altra idea di città è possibile.

Indossate qualcosa di nero o di verde.

Cartelli, foglie, pensieri, testimonianze sono benvenuti.

Cammineremo pochi metri, ma insieme.

Perché il rispetto per il verde è rispetto per la città.

Perché quando si tace, si diventa complici.

E perché una comunità che si mobilita può ancora cambiare le cose”.