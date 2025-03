Il Comune di Fonte Nuova dota la Polizia Locale di una nuova auto.

Lo stabilisce la determina numero 250 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata dal Comandante della Polizia Locale Francesco Spagnoletti e pubblicata all’Albo Pretorio ieri, lunedì 17 marzo.

Con l’atto viene stanziata la somma complessiva di 21.900 euro da liquidare a favore di “City Car Srl”, la concessionaria al chilometro 18,300 della via Palombarese a Guidonia Montecelio presso la quale viene acquistata una Renault modello Capture full Hybrid.

Secondo la determina l’acquisto di un nuovo veicolo è necessario per lo svolgimento delle funzioni d’ufficio, anche nell’ottica dell’ampliamento del personale avvenuto nell’anno in corso.

La Renault Capture sarà utilizzata per le funzioni di polizia e fungerà da veicolo di rappresentanza dell’Ente, quindi non sarà munito di lampeggiante e livrea con i colori della Polizia Locale.

Per l’acquisto della vettura sono stati richiesti i preventivi di spesa anche alla “Neri Srl” di via Tiburtina a Tivoli e al “Gruppo Eco Liri Spa” di via Maremmana a Villa Adriana, ma l’offerta più conveniente è risultata quella della “City Car Srl” di via Palombarese a Guidonia Montecelio.