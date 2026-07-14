TIVOLI – Torna la “Reunion Bikers”: motori, musica e passione all’Anfiteatro di Bleso 

Quindici edizioni non rappresentano soltanto un traguardo, ma la conferma di un evento che negli anni è riuscito a ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama motociclistico del Centro Italia.

Sabato 18 luglio, l’Anfiteatro di Bleso a Tivoli tornerà a ospitare la XV Reunion Bikers, manifestazione organizzata dall’associazione Reunion Bikers 8212 con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e della Città di Tivoli.

Nata come un incontro tra appassionati delle due ruote, la Reunion è cresciuta progressivamente fino a trasformarsi in un appuntamento capace di richiamare motociclisti, famiglie e curiosi, contribuendo anche alla promozione turistica della città.

Già nelle passate edizioni l’evento aveva registrato un’importante partecipazione, con migliaia di motociclisti e numerose moto Harley-Davidson e custom, oltre alla presenza di auto americane, preparatori, artisti e spettacoli dal vivo.

Un percorso che ha permesso alla manifestazione di consolidarsi nel calendario degli eventi estivi tiburtini.

Negli anni la Reunion ha inoltre affiancato all’aspetto ricreativo una particolare attenzione al sociale, sostenendo iniziative dedicate alla sensibilizzazione sulle malattie rare e dimostrando come il motociclismo possa essere anche uno strumento di solidarietà e partecipazione.

L’edizione 2026 punta a confermare questa crescita con una formula ancora più ricca. Per tutta la giornata l’Anfiteatro di Bleso ospiterà esposizioni di moto special e d’epoca, auto americane, stand ed espositori, area tattoo, street food e spazi dedicati agli appassionati della cultura motociclistica.

Il tutto accompagnato da un programma musicale che animerà la serata con tre concerti:

• Ore 18.30 – Cadillac Eldorado Trio

• Ore 20.00 – Clem & Time

• Ore 22.00 – The Di Maggio Connection

Tra le novità più interessanti figura anche la presentazione ufficiale della 10ª edizione dell’Eternal City Moto Show, uno dei principali eventi italiani dedicati al motociclismo.

L’edizione 2026, in programma dal 25 al 27 settembre, segnerà un’importante svolta con il trasferimento nella nuova sede del Gazometro di Roma Ostiense, dove la manifestazione celebrerà il proprio decennale con tre giorni di esposizioni, demo ride, personalizzazioni, spettacoli e incontri con aziende e protagonisti del settore.

Dopo aver superato i 30.000 visitatori, i 350 espositori e oltre 7.500 demo ride nella scorsa edizione, l’Eternal City Moto Show si prepara a un ulteriore salto di qualità.

La presentazione dell’Eternal City Moto Show all’interno della Reunion testimonia il crescente dialogo tra le principali realtà del motociclismo italiano e conferma la volontà degli organizzatori di offrire ai visitatori non solo un momento di aggregazione, ma anche un’occasione per conoscere da vicino le manifestazioni che stanno contribuendo alla crescita del settore.

L’ingresso sarà gratuito e, come da tradizione, la Reunion non sarà riservata ai soli motociclisti.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di proporre una giornata aperta a tutti, nella quale la passione per le moto diventi il filo conduttore di un evento capace di unire spettacolo, musica, convivialità e valorizzazione del territorio.

A pochi giorni dall’appuntamento, Tivoli è dunque pronta ad accendere i motori per una manifestazione che, giunta alla quindicesima edizione, continua a rinnovarsi senza perdere lo spirito che l’ha resa una delle iniziative motociclistiche più riconoscibili del Lazio.