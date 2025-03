TIVOLI – Bruciano i rifiuti abbandonati sui terreni della Asl

Anni in cui abbiamo portato questo problema all’attenzione dell’Amministrazione e non da ultimo l’11 marzo 2025 abbiamo presentato una mozione in cui impegniamo il Sindaco a richiedere alla ASL RM5 la rimozione dei rifiuti e il ripristino di uno stato di decoro e la convocazione di un tavolo tecnico con Asl, Regione, Comune di Guidonia e tutti i portatori di interesse per occuparsi della tutela ambientale divenuta emergenziale e degli insediamenti spontanei.