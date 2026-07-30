FONTE NUOVA – Esplosione nell’androne del palazzo, condomino colto da malore

Paura nella notte a Tor Lupara di Fonte Nuova per una esplosione all’interno di un condominio.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, verso l’una di notte la sala operativa ha inviato in Via 2 Giugno la Squadra del distaccamento Nomentano con al seguito l’Autoscala e l’Autobotte per una esplosione all’interno di un androne di un palazzo di 4 piani, che ha divelto il portone, scrostato i muri e annerito tutte le pareti della scala.

Il personale arrivato sul posto ha fatto sgombrare tutti i residenti che si trovavano all’interno delle abitazioni e una persona è stata consegnata al personale sanitario del 118 in codice giallo per il trasporto presso l’ospedale per un malore.

Al termine dell’intervento la squadra ha fatto rientrare tutti i residenti all’interno degli appartamenti, sul posto le forze dell’ordine.