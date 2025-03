“I marciapiedi sono in condizioni disastrose, con asfalto rotto e buche che rendono pericoloso camminare, specialmente per anziani e bambini”.

Sopra e sotto, alcune foto delle condizioni dei marciapiedi in via Pio Nono a Tivoli Terme

Inizia così la denuncia pubblica alla redazione del quotidiano Tiburno.Tv in cui Marco C., un cittadino residente a Tivoli Terme, racconta la situazione di degrado in cui versa via Pio Nono e chiede un intervento dell’amministrazione comunale.

“Inoltre – prosegue Marco C. – i cespugli lungo la strada sono cresciuti a dismisura, invadendo il passaggio pedonale e costringendo i passanti a scendere in strada, con evidenti rischi per la sicurezza.

Questo stato di abbandono non solo compromette la sicurezza dei cittadini, ma contribuisce anche a un senso generale di degrado urbano.

Chiedo pertanto un intervento urgente da parte delle autorità competenti per risolvere questi problemi e ripristinare condizioni di sicurezza e decoro”.