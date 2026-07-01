GUIDONIA – Schianto sul marciapiede: il conducente abbandona l’auto in mezzo alla strada

Un’auto schiantata contro il marciapiede con la ruota sinistra anteriore staccata.

A bordo e nei paraggi, nessun conducente.

E’ l’immagine apparsa stamane, mercoledì primo luglio, a passanti e residenti in via Colle Nocello a La Botte, quartiere alla periferia di Guidonia.

Sono stati gli agenti del Commissariato di Tivoli a chiarire il caso.

La vettura, regolarmente assicurata, era una Peugeot 1007 intestata ad un 50enne italiano della zona e già noto alle forze dell’ordine: per questo l’uomo è stato raggiunto nella sua abitazione.

Agli agenti avrebbe ammesso di aver alzato il gomito e di aver terminato la corsa contro il marciapiede.

Per fortuna, nessun ferito.