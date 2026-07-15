TIVOLI – Vandali a Villa Braschi: spezzato l’abete della pace piantato dai cittadini

Vandali in azione al parco di Villa Braschi.

A segnalarlo stamane, mercoledì 15 luglio, è il Comitato Quartiere Braschi in un post sulla pagina Facebook dell’associazione.

Nel mirino è finito il cosiddetto “Abete della Pace” messo a dimora a Dicembre 2025 dai cittadini che ogni giorno se ne sono presi cura.

Anche stamattina una dei volontari si è recata al parco per innaffiare l’albero, ma ha trovato la pianta spezzato a metà.

“Sappiate che il danno non lo avete fatto a me, ma a tutta la comunità tiburtina – si legge nel post sulla pagina Facebook del Comitato Quartiere Braschi – Fate schifo e il nostro sindaco deve fare ciò che aveva promesso in campagna elettorale: chiudere i parchi la notte e mettervi un custode di giorno!

Spendete meno soldi per cavolate e salvate i parchi che sono la vita di una comunità”.