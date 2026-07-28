TIVOLI – Caos per i lavori in via Maremmana inferiore: nuove modifiche alla viabilità

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Nuova ordinanza della Polizia Locale

Il Comune di Tivoli ha deciso di adottare una temporanea modifica della regolamentazione del traffico veicolare della zona di via Maremmana inferiore interessata da lavori Acea Ato 2 S.p.A. per l’esecuzione di uno scavo di grandi dimensioni destinato a realizzare un nuovo allaccio alla rete idrica (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lo stabilisce l’ordinanza numero 222 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, martedì 28 luglio, dal Comandante della Polizia Locale di Tivoli Eleonora Giusti.

Con l’atto vengono integrate alcune modifiche all’ordinanza numero 207 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata dal Comandante Giusti, a seguito della richiesta presentata da Acea Ato 2 S.p.A. allo scopo di consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza sia per gli operatori che per i veicoli in transito.

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Così dalle ore 5 di stamane fino alle 23,59 del 10 settembre e comunque fino al termine dei lavori la disciplina dell’attuale regolamentazione stradale sarà la seguente:

VIA MAREMMANA INFERIORE INTERSEZIONE CON VIA ROSOLINA:

DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI AD ECCEZIONE DEI MEZZI D’OPERA

VIA ROSOLINA INTERSEZIONE CON VIA MAREMMANA INFERIORE:

DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI

VIA ROSOLINA INTERSEZIONE CON VIA DELLA SERENA:

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA PER I BUS ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO

VIA DELLA SERENA ALTEZZA CIVICO N. 1:

ISTITUZIONE PROVVISORIA FERMATA BUS ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO

VIA MAREMMANA INFERIORE, NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA LAGO DI ALBANO E STRADA GALLI:

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ISTITUZIONE PROVVISORIA FERMATA BUS ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO

VIA MAREMMANA INFERIORE INTERSEZIONE CON STRADA GALLI:

DIVIETO DI TRANSITO PER TUTI I VEICOLI.

OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA SU STRADA GALLI PER I VEICOLI DIRETTI A VILLA ADRIANA CENTRO.

DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI SUPERIORI A 35 QL. ECCETTO I BUS ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO.

CONSENTITA LA SVOLTA A SINISTRA PER TUTTI I VEICOLI IN DIREZIONE AUTOSTRADA A 24.

VIA MAREMMANA INFERIORE INTERSEZIONE CON STRADA ROCCABRUNA:

DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOBUS ECCETTO BUS ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO E VEICOLI DIRETTI A VILLA ADRIANA CENTRO; CONSENTITA LA SVOLTA A SINISTRA IN DIREZIONE VIA NAZIONALE TIBURTINA E TIVOLI CENTRO

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