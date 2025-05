CALCIO – Palombara, vittoria all’ultimo respiro: 2-1 sul Riano

Il Palombara ha compiuto un passo decisivo verso la salvezza, imponendosi per 2-1 sul campo del Riano in una sfida cruciale per il proprio futuro nel campionato di Promozione. Grazie alle reti di Valentini e Rosato, i rossoblù hanno ottenuto una vittoria che li proietta fuori dalla zona retrocessione diretta, garantendosi l’accesso ai playout.

La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con il Palombara che ha mostrato determinazione e grinta per portare a casa il risultato. La squadra, guidata da mister Superchi, ha saputo reagire alle difficoltà di una stagione complicata, dimostrando carattere e voglia di lottare fino alla fine.

Con questa vittoria, il Palombara si prepara ad affrontare i playout con maggiore fiducia e consapevolezza delle proprie capacità. La prossima settimana sarà decisiva per conoscere l’avversario contro cui i rossoblù si giocheranno la permanenza nella categoria. Sarà una sfida da dentro o fuori, ma il Palombara ha dimostrato di avere le carte in regola per affrontarla al meglio.

(Daniele Di Cerbo)