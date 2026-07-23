TIVOLI – Blitz nell’allevamento abusivo: multa da 5 mila euro per il titolare

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

I Carabinieri Forestali accertano l'assenza di documentazione per l'ingresso di 86 capi di bestiame

Il 14 maggio, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e della tutela della filiera agroalimentare, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Guidonia Montecelio, in collaborazione con i medici veterinari della ASL Roma 5, hanno condotto un’operazione ispettiva in agro del Comune di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 23 luglio, dal Comando provinciale dell’Arma, nel corso delle verifiche è stata contestata a un unico titolare una sanzione amministrativa di 4.500 euro per l’omessa registrazione di tre distinti allevamenti di animali da reddito appartenenti alle specie bovina, ovina e caprina.

Contestualmente, gli operanti hanno elevato un’ulteriore sanzione di 900 euro per la mancata tenuta della documentazione obbligatoria relativa all’ingresso in azienda di 86 capi di bestiame.

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L’intervento sottolinea il ruolo cruciale che la corretta tenuta dell’anagrafe zootecnica e della documentazione sanitaria riveste per la collettività; infatti la tracciabilità degli animali non rappresenta un semplice adempimento burocratico, ma costituisce il presidio fondamentale per la tutela della salute pubblica e la salvaguardia della sicurezza alimentare.

Registrare regolarmente gli allevamenti e tracciare la movimentazione dei capi consente alle Autorità Sanitarie di monitorare costantemente lo stato di salute degli animali, prevenendo l’insorgere e la diffusione di patologie infettive (epizootie) e di zoonosi, ossia malattie trasmissibili dall’animale all’uomo.

Inoltre, l’assenza di tracciabilità impedisce di verificare il rispetto delle norme sul benessere animale negli allevamenti e mette a rischio la trasparenza dell’intera filiera agroalimentare a danno dei consumatori.

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Le attività di controllo congiunte tra Carabinieri Forestali e Servizio Veterinario della ASL proseguiranno in modo capillare sul territorio a tutela dell’ambiente, della salute dei cittadini e degli allevatori che operano nel rispetto delle regole.

I militari dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri invitano i cittadini a collaborare segnalando eventuali comportamenti illeciti, anche tramite il numero gratuito di emergenza ambientale 1515, contribuendo così alla tutela delle risorse ambientali e della salute pubblica.

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