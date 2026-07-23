TIVOLI – Blitz nell’allevamento abusivo: multa da 5 mila euro per il titolare

Il 14 maggio, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e della tutela della filiera agroalimentare, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Guidonia Montecelio, in collaborazione con i medici veterinari della ASL Roma 5, hanno condotto un’operazione ispettiva in agro del Comune di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, giovedì 23 luglio, dal Comando provinciale dell’Arma, nel corso delle verifiche è stata contestata a un unico titolare una sanzione amministrativa di 4.500 euro per l’omessa registrazione di tre distinti allevamenti di animali da reddito appartenenti alle specie bovina, ovina e caprina.

Contestualmente, gli operanti hanno elevato un’ulteriore sanzione di 900 euro per la mancata tenuta della documentazione obbligatoria relativa all’ingresso in azienda di 86 capi di bestiame.

L’intervento sottolinea il ruolo cruciale che la corretta tenuta dell’anagrafe zootecnica e della documentazione sanitaria riveste per la collettività; infatti la tracciabilità degli animali non rappresenta un semplice adempimento burocratico, ma costituisce il presidio fondamentale per la tutela della salute pubblica e la salvaguardia della sicurezza alimentare.

Registrare regolarmente gli allevamenti e tracciare la movimentazione dei capi consente alle Autorità Sanitarie di monitorare costantemente lo stato di salute degli animali, prevenendo l’insorgere e la diffusione di patologie infettive (epizootie) e di zoonosi, ossia malattie trasmissibili dall’animale all’uomo.

Inoltre, l’assenza di tracciabilità impedisce di verificare il rispetto delle norme sul benessere animale negli allevamenti e mette a rischio la trasparenza dell’intera filiera agroalimentare a danno dei consumatori.

Le attività di controllo congiunte tra Carabinieri Forestali e Servizio Veterinario della ASL proseguiranno in modo capillare sul territorio a tutela dell’ambiente, della salute dei cittadini e degli allevatori che operano nel rispetto delle regole.

I militari dell’Organizzazione Forestale dell’Arma dei Carabinieri invitano i cittadini a collaborare segnalando eventuali comportamenti illeciti, anche tramite il numero gratuito di emergenza ambientale 1515, contribuendo così alla tutela delle risorse ambientali e della salute pubblica.