FONTE NUOVA  – Controlli notturni: due automobilisti ubriachi denunciati e un ladro ricercato catturato

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Fonte Nuova, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 19 maggio, i militari diretti dal Capitano Carmine Rossi hanno tratto in arresto un cittadino romeno di 33 anni, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna nel settembre 2018.

L’uomo deve scontare una pena complessiva di un anno e 7 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi tra il 2008 e il 2009 nelle città di Rimini e Milano.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, mentre un terzo soggetto è stato denunciato per essere stato sorpreso nuovamente alla guida di un’autovettura senza essere in possesso della patente di guida.

Infine, due giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Tivoli per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere: uno è stato trovato in possesso di un coltello, l’altro di uno sfollagente.

I Carabinieri hanno poi sanzionato, e segnalato alla Prefettura, 13 persone trovate in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sequestrando complessivamente circa 15 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina, 3 grammi di marijuana e 4 grammi di eroina.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 220 persone e controllato oltre 140 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 10.000 euro; 4 le patenti di guida ritirate.