CALCIO – Il Palombara travolge il Valle di Peschiera per 4 a 0

Il Palombara cala il poker contro il Valle di Peschiera e si prepara con entusiasmo alla sfida decisiva del 1° giugno contro il Riano. Finisce 4-0 per i sabini, in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto, con la solita doppietta del capitano Valeriani a fare la differenza.

Una vittoria netta, figlia di un percorso travagliato ma pieno di riscatto. A inizio stagione tutto sembrava perduto: dieci giocatori in uscita, lo strappo con i tifosi, il cambio in panchina. Ma il mercato di dicembre e l’arrivo di mister Superchi hanno cambiato le carte in tavola, riportando serenità e risultati.

Il Direttore Sportivo Fausto Gizzi ammette: “Siamo partiti malissimo questo anno sportivo: diversi giocatori hanno lasciato la squadra, diversi infortuni, il cambio del Mister e sopratutto lo strappo con il tifo locale. Tutto faceva presagire per il peggio poi grazie al Presidente che ha fatto un grande sforzo economico nel mercato di Dicembre e la forte coesione tra l’allenatore Superchi e i calciatori siamo riusciti a rialzarci. Abbiamo costruito tanto in pochi anni, salendo dalla Terza Categoria. Spero che i tifosi tornino presto: con loro saremmo stati ancora più forti”.

Il Direttore Sportivo del Palombara Calcio Fausto Gizzi

Il capitano Modesto Valeriani che ha trascinato la squadra con i suoi numeri da bomber: 19 gol in campionato e 4 in Coppa, nonostante un lungo stop di oltre due mesi, lancia un appello alla città: “Palombara, venite a Riano il 1 giugno. Vogliamo vincere insieme e rinascere. Io sono pronto a dare tutto per questa maglia”.

In area Valeriani è un cecchino e fuori è un leader riconosciuto e rispettato da tutti e proprio per questo non si nasconde e lancia un messaggio chiaro, carico di passione: “Voglio far rinascere il legame tra squadra e tifosi. Invito tutta Palombara a seguirci il 1° giugno a Riano. Sarà una finale da vivere insieme, per vincere e ripartire”.

Determinazione e cuore, queste le armi con cui affronterà la sfida decisiva per far rimanere il Palombara in Promozione. “Ci metterò tutto me stesso – ha aggiunto – voglio segnare e correre sotto la nostra gente per gioire insieme. Il mio sogno è indossare ancora questa fascia da capitano, ma in Promozione. Insieme possiamo farcela”.

Parole da leader vero. Ora tocca al campo.

(Daniele Di Cerbo)