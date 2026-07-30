Al Bioparco di Roma sono nati 5 fennec

Lieto evento al Bioparco di Roma: sono nati cinque fennec, i canidi più piccoli al mondo – da adulti pesano appena un chilo – e con le orecchie più grandi, in proporzione alle dimensioni corporee.

“I piccoli stanno bene – racconta in un comunicato stampa la Presidente Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l’Università di Parma – ancora non è possibile stabilirne il sesso”.

“La mamma, Bella, ha sette anni ed è nata qui al Bioparco.

Il maschio si chiama Rocco, ha la stessa età della femmina ed è arrivato al Bioparco nell’ottobre 2025 dallo Zoo di Cracovia, nell’ambito dei programmi europei EEP, dedicati alla conservazione delle specie attraverso la gestione delle popolazioni, la ricerca e l’educazione all’interno delle strutture zoologiche.

I cuccioli sono nati circa un mese fa all’interno della tana scavata nella terra o sabbia dai genitori, come succede in natura, dove tutta la famiglia trascorre molto tempo durante il giorno. La mamma li allatta e da poco è iniziato lo svezzamento.

I fennec sono un esempio straordinario di adattamento agli ambienti desertici: piccoli carnivori, parenti stretti delle volpi e degli altri canidi – conclude Palanza – hanno sviluppato caratteristiche uniche per sopravvivere alle temperature estreme del Sahara”.

Il fennec è diffuso nei deserti sabbiosi e nelle aree semi-desertiche dell’Africa settentrionale, dal Sahara Occidentale fino in Egitto. Territoriale e monogamo, la coppia vive con la prole formando un nucleo familiare. Onnivoro, si nutre di insetti, lucertole, uccelli, uova, piccoli roditori, frutti e tuberi.

Le orecchie, lunghe ben 10 centimetri, costituiscono il 20% della superficie corporea, fungono da veri e propri pannelli termoregolatori per disperdere il calore in eccesso e offrono all’animale un udito eccellente con cui localizzare le prede che si muovono sotto la sabbia.

La minaccia principale per questi animali è la crescente attività antropica.

Seppur protetti legalmente in diversi Paesi, in alcuni mercati locali del Nord Africa, ad esempio, i giovani fennec vengono catturati per essere venduti illegalmente nei mercati come animali da compagnia o per scattare foto ricordo con i turisti.

Gli adulti sono uccisi per la pelliccia, utilizzata essenzialmente dalle popolazioni locali.