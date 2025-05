Paura stamane, mercoledì 28 maggio, per una fuga di gas in via Lago delle Colonnelle, a Borgonovo, frazione alla periferia di Tivoli.

Al momento la strada è chiusa al traffico e decine di famiglie sono state fatte evacuare per ragioni di sicurezza dalle rispettive abitazioni.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’allarme è scattato verso le ore 8,30 quando in tutta la strada è stata avvertita puzza di gas.

Si trattava di una perdita di gas da una tubazione all’altezza del civico 10 di via Lago delle Colonnelle, dove da lunedì 19 maggio sono in corso lavori di sostituzione da parte della ditta appaltatrice di Italgas.

A quel punto, i residenti hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno effettuato delle manovre per arginare la fuga di gas. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Tivoli, i carabinieri e ambulanze del 118.

Secondo il racconto dei residenti, verso le ore 10 sono stati fatti evacuare gli inquilini della palazzina di proprietà Ater Provincia al civico 10 di via Lago delle Colonnelle e altre abitazioni circostanti.

“L’asilo di via Pio IX non è stato evacuato – raccontano gli abitanti – è mancata l’assistenza a disabili e anziani per tante ore in attesa sotto al sole in mezzo alla strada”.