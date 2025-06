Per gli esperti è il film dell’anno e racconta la storia di una grande diva del cinema.

E’ il film “Anna”, opera scritta, diretta e interpretata da Monica Guerritore.

Oggi, mercoledì 4, e domani, giovedì 5 giugno, alcune scene del film prodotto dalla Masi Film e dalla Titanus per la Rai si svolgeranno nel centro storico di Tivoli.

Per questo con la delibera numero 145 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - ieri, martedì 3 giugno, la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha concesso il patrocinio che verrà indicato nei titoli del film insieme ai ringraziamenti per la collaborazione.

Secondo la delibera, il set è allestito in Piazza Colonna, con interessamento delle strade limitrofe via Mauro Macera, Piazza Taddei, Via Postera e vicolo dei Marzi, mentre i mezzi tecnici sono parcheggiati in via dei Sosii ed i mezzi artistici presso il parcheggio dello Stadio Città dello sport Tivoli Olindo Galli.

Il film “Anna” esplora la carriera di Anna Magnani, partendo dalla sua vittoria dell’Oscar nel 1956 per “La rosa tatuata” e passando per la burrascosa separazione da Roberto Rossellini.

Insieme a Monica Guerritore gli altri interpreti sono Vinicio Marchioni nel ruolo di Roberto Rossellini, Lucia Mascino, Maria Paiato e Alvia Reale.

L’uscita nei cinema è prevista a novembre 2025.